Kívül könyv, belül gép: Lenovo ThinkBook Plus

Bevezetés, külső

Az utóbbi időben mintha megszaporodtak volna azok a gyártók, akik plusz kijelzőkkel szeretnék érdekesebbé varázsolni noteszgépeiket. Ennek a trendnek nemcsak hajtómotorja, de nagy öregje is az ASUS, akik a Taichival már 2013-ban elkezdtek próbálkozni ezzel az iránnyal, de említhetnénk a 2011-es Acer Iconia 6120-at, vagy a piacra végül sosem kerülő 2010-es MSI koncepció-notebookot is. A Lenovo sem éppen ismeretlen szereplő itt, elég csak a Yoga Book C930-ra gondolni, amely már igazán közel van tesztalanyunkhoz, hiszen ahhoz hasonlóan egy normál LCD kijelzőt kombinál egy e-ink panellel.

Míg azonban a Yoga Booknál az e-ink a billentyűzet helyére került, addig a ThinkBook Plusnál megmaradt a hagyományos klaviatúra, az érintésérzékeny elektronikus papír pedig a monitor másik, külső oldalára költözött. Ezzel egyszerre nyerünk és vesztünk: megmaradnak a hagyományos kezelőszervek, ami a mindennapi használatot könnyíti meg, viszont kiesünk a szuperkönnyű ultrabookok kategóriájából, hiszen egy komplett notebookra kellett ráapplikálni még valami pluszt.

Külső

A ThinkBook Plus a fentieknek megfelelően tehát nem egy filigrán noteszép, bár igazából nem is hatalmas: 308 x 217 x 17 mm-es és 1,4 kg-os, így tulajdonképpen átlagosnak nevezhető; amiért mégis nehéznek érződik, az az, hogy tömegének viszonylag nagy hányada származik a felső, kijelzőket tartalmazó részből, melyet kívül és belül is üveg burkol. Az, hogy a tömeg ennek ellenére is másfél kilogramm alatt maradt, egy kompromisszumnak köszönhető: az akkumulátor mindössze 45 Wh-s, ami a mai világban igen alacsonynak számít, különösen egy 13,3”-es üzleti notebook esetében.



[+]

Összerakás és anyaghasználat szempontjából nem lehet panaszkodni a ThinkBook Plusra, nem hoz szégyent a nevére. A zsanérok masszívak és kétkezes használatot követelnek, ami érthető az általuk hordozott plusz súlyt is figyelembe véve. Az alsó rész jól összeszerelt, igényes, a billentyűzet és a burkolat szélei sem hajlékonyak. A kijelző kerete is jórészt vékony, kivéve alul, ahol egy méretesebb szürke felület terpeszkedik – szerencsére a webkamera nem ide, hanem a felső részre került, mechanikus védőfedél nélkül. A dizájn egyébként konzervatív – nincs is szükség a feltűnősködésre, hiszen a felső, Gorilla Glass által védett 10,8”-es e-ink panel úgyis magára vonzza a tekintetet.

[+]

A notebook alsó oldalát kilenc csavar tartja zárva, ezeket kioldva viszonylag könnyen eltávolítható ez a burkolat. Mögötte egy duplaventilátoros hűtést találunk, illetve hozzáférünk az M.2 foglalathoz, de a bővítési lehetőségek nem túl acélosak (az ezüstszínű árnyékolás alatt viszont egy szabadon hagyott memóriafoglalat lapul, ami azért jó hír).



[+]

Csatlakozók terén közepes a kínálat: kapunk két USB 3.2 Gen1 Type-A konnektort, HDMI-t és kombinált hangcsatlakozót, és van még egy USB 3.2 Gen2-es Type-C port is, ám ez egyben a töltőport is, ami korlátozza a rendelkezésre állását.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!