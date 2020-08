Kingston KC2500 1 TB-os SSD: régi vas, új képességek

Bevezető, specifikációk

A Kingston idén áprilisban rántotta le a leplet legújabb, KC2500 névre hallgató SSD-szériájáról, mely a tavaly általunk is tesztelt KC2000 utódjának számít. Az új modell 250 és 500 GB-os, illetve 1 és 2 TB-os verzióban vásárolható meg, nálunk ezek közül az 1 TB kapacitású variáns járt.



[+]

A csomagolást nem gondolták túl a gyártónál, hasonló megoldással találkozhatunk, mint amit már az előd esetében is láthattunk, a karton és műanyag alatt pedig az SSD mellett ezúttal is helyet kapott egy aktiválókulcs az Acronis True Image HD szoftverhez. A meghajtóhoz jár még egy program a Kingston SSD Manager személyében, erre utaló nyomot azonban nem találunk a csomagolásban – a letöltéshez a gyártó weboldalát kell felkeresnünk.

Az SSD Manager nem csak új meghajtónk állapotát, elhasználódási státuszát és egyéb adatait képes megjeleníteni, de segítségével elvégezhetjük a firmware-frissítést, törölhetjük az adatokat, illetve elérhetjük a TCG Opal és az IEEE1667 biztonsági protokollhoz tartozó beállításokat is. Utóbbiak részei azon biztonsági funkcióknak, melyekre KC2000 tesztünkben is kitértünk, ezeket, illetve az öt év gyártói garanciát pedig az új modell is megkapta, így biztonsági szempontból kicsit még többet is kapunk, mint amit egy átlagos felhasználóknak szánt adattároló esetében elvárhatunk.



[+]

Maga az SSD nem csak első pillantásra, de alaposabb tanulmányozás után is látszólag megegyezik elődjével. A fekete színű NYÁK-ra épülő adattároló M.2-2280 méretű, végén pedig egy NVMe 1.3 protokollt használó PCIe 3.0 x4-es csatolófelületet találunk. Az egyéb specifikációk szintén megegyeznek, a kontroller szerepét ugyanis a korábban már megismert Silicon Motion SMI 2262EN tölti be, ez vezérli azokat a 96 rétegű, Toshiba gyártmányú BiCS4 3D TLC NAND flash chipeket, melyek valószínűleg ugyanazok a típusok, amelyek az elődmodellen is dolgoznak.



[+]

A fentiekből sejthető, hogy fejlesztés közben inkább a firmware-t reszelgették a hardver helyett, ami a következő oldalakon található mérési eredmények alapján nem is volt rossz húzás, de specifikációk szempontjából említést érdemel még az SLC cache és az 1 GB-nyi DRAM is, melyek szintén megtalálhatók a fedélzeten.

Specifikációk Kingston KC2500 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB Kontroller Silicon Motion SMI 2262EN Flash chip Toshiba BiCS4 3D TLC NAND flash, 96 rétegű SLC caching Igen DRAM 1 GB DDR3L Csatolófelület PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Szabvány M.2-2280 Max. szekvenciális olvasás/írás max. 3500/1200 MB/s max. 3500/2500 MB/s max. 3500/2900 MB/s max. 3500/2900 MB/s Max. véletlenszerű 4K olvasás/írás max. 375 000/300 000 IOPS Titkosítás 256 bites AES Max. írásmennyiség 150 TBW 300 TBW 600 TBW 1200 TBW Fogyasztás (gyári érték) 3 mW alvó állapotban, 7 W maximális terhelés (írás) mellett Tömeg 8 gramm 10 gramm 10 gramm 11 gramm Modellszám SKC2500M8/250G SKC2500M8/500G SKC2500M8/1000G SKC2500M8/2000G Termék honlapja 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB Garancia 5 év Ár 21 490 forint 37 290 forint 68 890 forint kb. 135 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!