Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő

Bevezetés és külső

Még januárban adtunk hírt arról, hogy a be quiet! lassan elkészül a Dark Rock processzorhűtő-sorozat legújabb, negyedik számú generációjával, amely az eddig megszokottaknak megfelelően sima (egyventilátoros, szimpla tornyos) és Pro (kétventilátoros, dupla tornyos) változatban is piacra kerül majd, 200, illetve 250 watt maximális kapacitással. A várakozásnak most vége, mi pedig kapva kaptunk a lehetőségen, hogy kipróbáljuk: mire képes a németek új csúcshűtője, a Dark Rock Pro 4!

Külső

Aki forradalmi változásra számított, az csalódni fog – a Dark Rock 4 Prót nehéz megkülönböztetni elődjétől. Apróbb módosítások persze történtek: változott például a bordát felülről lezáró fedőlap alakja, és hangsúlyosabbak lettek a hővezető csöveket védő kupakok. A harmadik generációnál a felületek nagy része sötéten csillogó bevonatot kapott, ezt a negyediknél mattabb felületkezelés váltotta le, de a legnagyobb változást a rögzítésnél láthatjuk, amelyet teljesen átalakítottak.



[+]

A hőleadásban elsődleges szerepet betöltő egységek alapvetően maradtak ugyanazok: egy masszív, tetején külön bordázott talp érintkezik a CPU-val, az átvett hőt pedig hét darab, 6 mm átmérőjű hővezető cső szállítja a kétszer 42 darab alumíniumbordához. Ezek közül az alsó három sorban lévők keskenyebbek, így biztosítva helyet például a memóriamodulok vagy más, a processzorfoglalathoz közel eső, magasabb elemek számára.



[+]

Az egyes bordák alakja nem teljesen szabályos, ahogy a képeken is látszik, van egy kis „hullámos” hatás, illetve az egyik oldalon íves, fűrészfogas kialakítást kaptak, amely a ventilátor motorja mögött kialakuló szélcsendes zóna hosszát csökkenti. Ezen túlmenően felületükön apró „bütyköket” is elhelyeztek a turbulencia növelése végett. A bordázat magassága 106 mm, tehát viszonylag sűrűn helyezkednek el az egyes lemezek, amelyek egyébként 136 x 47 mm-esek. Rövid számolással kideríthető tehát, hogy a dupla torony körülbelül egy négyzetméter hőleadó felülettel rendelkezik.



[+]

A bordákat átszellőztető légáramlást két ventilátor biztosítja, természetesen mindkettő a gyártó Silent Wings 3 szériájából érkezik: a kívülre kerülő, 120 mm-es modell a SIW3-12025-LF-PWM, míg a belülre, a bordák közé felszerelendő 135 mm-es változat a SIW-13525-LF-PWM, tehát a cég Straight Power 11 tápegységében is használt egység PWM-vezérelt, alacsony fordulatszámú rokona.



[+]

Mindkét egység hatpólusú motort kapott (ez előrelépés egyébként a Dark Rock Pro 3-hoz képest, ahol a kisebbik légkavaró a négypólusú BQT T12025-MF-PWM volt). Némileg módosult egyébként a nagyobb ventilátor is, hiszen korábban ott a SIW3-13525-MF-PWM dolgozott, amely magasabb fordulatszámú, mint az új LF változat – a végeredmény tehát az, hogy két alacsonyabb légszállítású, viszont halkabb egységet kapunk. A két ventilátort Y kábellel köthetjük az alaplapra, amely így együtt vezérelheti őket.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!