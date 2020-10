Több és nagyobb: GoPro Hero9 akciókamera

Bevezetés, külső

Mindenből több, szólt a GoPro Hero9 beharangozója, és ha így vesszük, az akciókamerák etalonjának számító termék legújabb változata valóban minden téren többet kínál elődjénél és általában a versenytársaknál is. Ez a több viszont az árra is igaz, hiszen az eredetileg azért viszonylag olcsónak nevezhető, mókás kiegészítőből mára egy 180 000 forintos, professzionális produkciókhoz is használható (és használt) termék lett. És hogy miből lett még több? Hát például kijelzőből, pixelszámból és akkukapacitásból. Lássuk tehát, hogy megéri-e az egyre borsosabbá váló árat, illetve hogy a Hero8 tulajdonosainak érdemes-e elgondolkoznia a váltáson!

A GoPro alakja gyakorlatilag egyet jelent az akciókamerák fogalmával, kevés olyan gyártó van a piacon, aki nem ezt a kis hasáb formát használja ezekhez a termékekhez. Ez persze érthető, egyrészt a kiegészítők már meglévő rendszere, másrészt a praktikum is erre tereli őket. Az alapvető vonalakat tekintve a GoPro sem változtatott semmit, csak éppen megnövelte a méretet, az új eszköz minden dimenziója nagyobb az elődnél, beleértve a tömegét is (71 x 55 x 34 mm, 158 gramm).



Mivel a készülék már alapból is elég strapabíró és 10 m-ig vízálló, így a felhasználók nagy része valószínűleg nem fogja sajnálni a korábban vásárolt külső tokokkal való kompatibilitás hiányát, hiszen a szabványos, kihajtható csatlakozófülek továbbra is ott vannak a kamera alján.



Végignézve a külső jegyeket, az első, amiből több van, a kijelző: a hátlapi, 2,27”-esre növesztett mellé ugyanis kapunk egyet elöl is, mely 1,4”-es, és azzal tud többet a Hero8 előlapi megjelenítőjénél, hogy nemcsak a beállított működési paramétereket jelzi ki, hanem élőképet is ad, ami olyankor jöhet igazán jól, amikor mi is szerepelni szeretnénk a felvételen. Ez a panel egyébként nem érintésérzékeny. Természetesen mindkét kijelzőnél beállítható, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki, hiszen érdemes takarékoskodni az energiával.



Mivel az irányítás nagy részére az érintőképernyő, illetve a mobiltelefonra telepíthető alkalmazás szolgál, a fizikai gombok száma csekély: egy felvételek indítására és leállítására is szolgáló exponálógombot kapunk, és persze oldalt a ki- és bekapcsológombot, melyet röviden lenyomva az üzemmódok (fotó, videó, time-lapse stb.) között válthatunk.

Bal oldalon találjuk az erős retesszel záró elemfedelet, mely a megnövelt kapacitású, 1720 mAh-s akkumulátort, a töltésre és kommunikációra is szolgáló Type-C portot, valamint a microSD kártyaolvasót is takarja, míg jobb oldalon egy kis rugós lemez mögött lapul a mikrofon, mely így jobbára védett például a széltől, de a beszivárgó víz is képes távozni belőle. Megemlítenénk még az előlapon található objektívet, melynek szögletes pereme és vele együtt védőborítása is egy negyedfordulattal lecsavarható, ahogy az működött a Hero7 Black esetében is. Ez egyrészt lehetővé teszi ennek cseréljét, ha karcolódna, másrészt ide majd kerülhetnek különböző kiegészítők, például a Max Lens Mod, mely 155 fokos látószöget és komolyabb digitális stabilizálást is kínál.



Utoljára megemlítenénk még, hogy a GoPro dicséretes módon végre egy használható tokban kínálja megvásárlásra a kamerát, tehát kukában landoló papírdoboz helyett egy kellemes, keményfedeles hordtáskát kapunk, benne egy alapszintű tartóval, mellyel bukósisakra vagy más, ívelt felületre rögtön rögzíthetjük is a Hero9-et.

