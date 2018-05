RGB-őrület: Thermaltake Floe Riing RGB 280 vízhűtés

Bevezető, külső

Vannak olyan cégek a házak és hűtők piacán, amelyek a formatervezés során inkább a visszafogottságra, az eleganciára helyezik a hangsúlyt – ilyen például az esetek túlnyomó részében a SilverStone és mindenek előtt a Fractal. De vannak olyanok is, akik teljes egészében átadják magukat az aktuális divatnak, és sokszor már giccsbe hajlóan díszes házakat, hűtőket és egyéb kiegészítőket dobnak piacra. Ez utóbbi kategóriába tartozik a Thermaltake, akik teljes mellszélességgel vetették bele magukat az RGB-mániába – ahogy az a tesztre érkezett, igencsak hosszú nevű Floe Riing RGB 280 TT Premium Edition vízhűtésen is látszik.

A gyártó nem sok mindent bízott a véletlenre, hiszen az elnevezésből szinte minden kiderül: két darab 14 cm-es, Riing Plus ventilátor gondoskodik a 280 mm-es radiátor szellőztetéséről, míg a hűtőfolyadékot a felül szintén RGB LED-ekkel ellátott Flow Riing hűtőblokkba épített szivattyú keringeti. Ez utóbbi egység egyébként Asetek gyártmány, ami természetesen rányomja bélyegét a rögzítés és a talp kialakítására is, azonban a felső, műanyag sapka egyértelműen a TT keze munkáját "dicséri".

Az, hogy nem egy átlagos kompakt vízhűtéssel van dolgunk, már a doboz felbontásakor kiderül, a megszokottnál ugyanis némileg több alkatrész esik ki a csomagolásból. A radiátorral gyárilag összekötött hűtőblokkon, a két ventilátoron és a rögzítés elemein túl egy sor extra kábel és egy kis dobozka is előkerül, amelyek a különböző fordulatszámok és az RGB fények vezérlésére szolgálnak a TT RGB Plus szoftver közbeiktatásával. A rendszerhez egyébként okostelefonnal is csatlakozhatunk, és távolból is módosíthatunk a világításon.

Maga a blokk, mint már említettük, Asetek, így sokat nem érdemes beszélni róla, hiszen főbb komponenseit illetően megegyezik például a Fractal Design Celsius S36-nál használt egységgel. Erre a blokkra kerül rá az a sapka, amely egy kör, illetve a TT logó alatt összesen hat darab RGB LED segítségével emelheti majd konfigurációnk fényét. Ez a sok extra alaposan megnöveli a blokk magasságát, amely a Celsius S36 27 mm-ével ellentétben 45 mm-rel magasodik a CPU fölé. Ez persze még mindig jóval alacsonyabb egy hagyományos bordánál, így a gépházba való beépítést biztos, hogy nem fogja akadályozni.



További segítséget jelenthet a beépítésnél, hogy a szövetborítású csövek elforgatható L konnektorokon keresztül csatlakoznak a blokkhoz – az viszont hátrány, hogy ezen csövek hossza 30 cm, ami nem igazán bőkezű egy olyan cégtől, amelyik kifejezetten nagyméretű házakat is gyárt.



A borda aljára előre felkenték a pasztát, ami a rendszer összeszerelését gyorsítja, de a későbbi átépítésnél plusz kiadást jelent. A hőátadó felület kivitele jó, a megmunkálás jelei még felfedezhetőek rajta, de érdessége körömmel már nem érezhető.

A viszonylag kis (10 mm) átmérőjű csövek a másik végükön fix csatlakozóval kapcsolódnak az alumíniumból készült, szintén Asetek gyártotta radiátorhoz, amely igen sűrűn lamellázott, és 313 x 139 x 27 mm vastag. Erre a szokásos, négycsavaros megoldással rögzíthetjük a két darab Riing Plus ventilátort, amelyek négy sarkukban gumibetétekkel igyekeznek csillapítani a házra átjutó rezgéseket.



Ahogy az a Riing Plus család tagjaitól elvárható, ezek a ventilátorok 12 darab RGB LED-del rendelkeznek, és ez a forgó (egyébként fekete) lapátokkal kombinálva egészen szürreális optikai hatások elkészítését teszi lehetővé. Mondanunk sem kell, hogy ehhez viszont nem elég az alaplapi négytűs ventilátorcsatlakozó, helyette a mellékelt vezérlő USB porthoz hasonló kivezetéseit kell használnunk a ventilátorok és persze a szivattyú esetében is. A teljes rendszer áramellátásáról egy flopi- vagy molex konnektoron keresztül gondoskodhatunk (az ehhez szükséges adaptert mellékelték), míg a szoftveres kommunikáció USB porton keresztül történik.

