Alloy FPS: ilyen lett a HyperX első billentyűzete

Régóta rebesgették már különféle források, hogy a HyperX beszáll a billentyűzetek piacára, és ez nem csak üres ígéret volt, hiszen jelen tesztünk szereplője, az Alloy FPS a Kingston divíziójaként működő HyperX első billentyűzete, ami egy feljebb pozicionált klaviatúra, ennek megfelelően mechanikus gombokkal bír. A termék megjelenése kiváló példa arra, hogy mekkorát változott a világ pár év alatt, hiszen a céget még a 2015-ös CES-en faggattuk arról, nem kívánnak-e beszállni az egyre hangsúlyosabb gamer beviteli eszközök piacára, de akkor még nem voltak erre vonatkozó terveik, ám két éven belül pedig mégis eljutottak oda, hogy ezt a piacot is meglovagolják.



És elsőre talán nem is akárhogy! Egy új indulótól bizonyára mindenki egy teljesen átlagos tucatbillentyűzetre számítana, ehhez képest az Alloy FPS egy kompakt megoldás ahhoz képest, hogy nem nélkülözi a numerikus részt és nem nyomorították össze a kurzorgombokat sem. Szimplán levágták a felesleges keretet a szélekről, így spórolva jó néhány értékes millimétert, centimétert – mérete egyébként 442 x 129 x 35,6 mm. Az 1049 grammos tömegű beviteli eszköz alja műanyag, fedelét fémlap erősíti és díszíti, ami tovább fokozza a kissé puritán megjelenést. Erre ráerősít az is, hogy minden fekete, csak a HyperX embléma és a billentyű-feliratok fehérek.



Némi színt visz az összeállításba a lecsatlakoztatható, harisnyázott USB kábel, amibe került egy kis vörös szín is. Igaz ez a mellékelt, cserélhető W-A-S-D és 1-2-3-4 gombokra is, melyekhez természetesen kiszedőt is kapunk. Külön kiemelendő, hogy a W-A-S-D gombok érdes felületűek, illetve (és ez az 1-2-3-4 keycapekre is igaz) picit magasabbak, mint normál társaik, ami megkönnyíti megtalálásukat anélkül, hogy odapillantanánk.



Említettük a lecsatlakoztatható kábelt, ám arról nem szóltunk, hogy ennek a kábelnek a PC-hez kapcsolódó végén két csatlakozó lakik. Mindez nem véletlen, a billentyűzetre ugyanis került egy USB töltőport is, amit külön csatlakozóval kell kiszolgálni. Másra ez a port nem használható, tehát egér vagy USB kulcs csatlakoztatásával nem érdemes próbálkozni.

Próba, használat közben

Említettük, hogy az Alloy FPS alja műanyag, és ez minimálisan érezteti hatását: erősen püfölve azért ki lehet csikarni egy kis meghajlást, csavarodást. Ennek mértéke ugyan minimális, nincs különösebb jelentősége, de semmiképp sem lehet elhallgatni. Úgy tűnik, a tervezők nagyon ragaszkodtak a kompakt mérethez és a hordozhatósághoz (amit a fenti puha "szütyő" is nagyban segít) már akinek van ilyen irányú igénye. A billentyűzet profilja (oldalról nézve) enyhe lejtést mutat előre, miközben a gombok formai kiképzése okán egy U alakú ív is felfedezhető benne, de további döntésre is van lehetőség a kihajtható lábaknak köszönhetően.



A Cherry MX kapcsolók közül nekünk a Blue jutott, aminek lenyomása a legnagyobb erőkifejtést igényli, és egyben a leghangosabb kapcsoló is. A gyártó leírása alapján az Alloy FPS létezik Red és Brown kapcsolóval is, de ez idehaza nem kapható, ahogy magyar kiosztás sincs, így be kell érni ezzel a hazai piacon. A gombok egyébként jó minőségűek, selyemfényű feketével bevont, lézergravírozott felületük jól kidolgozott, extra segédlet esetleges matrica felhelyezéséhez nincs.



A gombok természetesen cserélhetőek a mellékelt kiszedővel, ahogy azt említettük, de a háttérvilágításról még nem beszéltünk. Ahogy a fotó is mutatja, a kapcsoló felett látható, hogy minden egyes gomb saját világítással rendelkezik, ami kizárólag pirosan világít, azonban a fényerőt öt lépésben állíthatjuk. Az állandó megvilágítás mellett különféle effektek is elérhetőek (hullámzó, lélegző, szétáradó avagy robbanó, lenyomásra felvillanó és egyedileg beállított gombvilágítás), melyek között az Fn és jobb-bal kurzorgombokkal lehet váltani. Az egyedi megvilágítás programozás kérdése, ekkor csak azok a gombok világítanak, amelyeket beállítottunk korábban (Fn+jobb Ctrl, majd az adott gomb, majd ismét Fn+jobb Ctrl).



A különféle kombinációk használata egyébként is alapvető a billentyűzetnél, ugyanis se driver, se szoftver nincs hozzá, így a funkciótat csak gombkombinációkkal lehet elérni, de a mellékelt leírás ezeket viszonylag jól összefoglalja (kivéve a 6KRO/NKRO módot, amit csak a support oldalról lehet lelesni). Természetesen vannak multimédiás gombok (szintén funkciógombok együttes lenyomását igényli) és Game mód is (Fn+F12), amivel deaktiválhatjuk a Windows gombot. Ami viszont kiemelten fontos: makrózási lehetőség egyáltalán nincs!

