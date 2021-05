ViewSonic Elite XG270QC: életerős gamer monitor

ViewSonic Elite XG270QC

A ViewSonic jó ideje komoly hangsúlyt fektet a kifejezetten játékosoknak szánt kijelzőkre; ezek közé tartozik az Elite családba tartozó XG270QC monitor, amely 2020-ban robbant be a cég portfóliójába. A készülék már kapható Magyarországon is egy ideje, most pedig szerkesztőségünkben is tett egy rövid látogatást.



ViewSonic Elite XG270QC

Az előzetes információk és a hivatalos gyári termékkommunikáció alapján kifejezetten életképes monitornak tűnt, amely például rendelkezik beépített hangszórókkal, és a dizájnja sem szokványos. Megnéztük élőben, hogy mennyire jó a képe, hogyan fest élőben, milyen a kezelés, illetve a hangminőség.

Dizájn

A ViewSonic Elite XG270QC már külsejében is jelzi, hogy kik a célcsoportja. A kategóriában már szinte kötelezőnek számító RGB LED-eket nem spórolták le róla, ráadásul a készülékház aljára és hátuljára is került belülők. Ezek a szokásoknak megfelelően változtathatják akár színüket, villoghatnak, de világíthatnak egyenletesen is. A készülék ráadásul ívelt, amely már önmagában figyelemfelkeltő, a hajlítás mértéke pedig 1500R, azaz olyan, mintha egy 1500 mm sugarú kör kerületéből vágnának ki egy darabot.



[+]

A talp dizájnjára is odafigyeltek, konkrétan olyan, mintha egy Predator film díszlete lenne. Jól néz ki, ezt tény, viszont az alja karomszerű, csak viszonylag kis felületen érintkezik az asztallal, emiatt nagyon oda kell figyelni, hogy le ne billenjen.



[+]

A képernyő magassága 12 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 50 fokos szögben elforgatható, előre 5, hátra 23 fokban dönthető. A falra szabványos VESA konzol segítségével egyszerűen felakasztható, viszont pivot módban nem használható. A ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet, és ezekkel nem is spórolt a gyártó: van rajta két darab HDMI 2.0, egy-egy DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó, micro USB, valamint három darab USB 3.1 és egy USB 3.1 uplink.

[+]

Főbb paraméterek Monitor típusa ViewSonic Elite XG270QC Technológia MVA, AMD FreeSync (8 bit) Háttérvilágítás típusa LED, nem PWM-es Kijelző mérete 27 hüvelyk, 16:9 képarány Felbontás 2560x1440 (108,7 ppi) Képfrissítési ráta 48-165 Hz Válaszidő 3 ms (g2g) Input lag 12,6 ms Kontrasztarány kb. 3000:1 Fényerő HDR: 557 cd/m², SDR: 423,7 cd/m² HDR támogatás HDR 10 Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat) Megjelenített színek száma 16,7 millió Színtérlefedettség 134,2% sRGB Extrák HDR támogatás, célkereszt, RGB LED-ek, hangrendszer, szoftveres vezérlés, kékfény-védelem, FreeSync támogatás Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó, micro USB, 3 db USB 3.1, USB 3.1 uplink Teljesítményfelvétel Maximum: 110 watt

Kikapcsolt LED-ekkel: 68 watt

Készenléti módban: 0,2 watt

külső tápegység Gyártó honlapja www.viewsonic.com Termék honlapja Elite XG270QC Fogyasztói ár 205 000 forint Garancia 3 év

