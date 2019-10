Samsung CRG5 monitor elképesztő képfrissítési rátával, remek áron!

Samsung CRG5

A Samsung név hallatán mapanság már az emberek többségének jó eséllyel a telefonok vagy a tévék ugranak be, pedig a vállalat például az IT szektorban is erős. A Samsung SSD-k például nálunk is visszatérő vendégnek számítanak, és monitorkínálatuk is meglehetősen nagy, ráadásul található benne jó néhány egészen különleges modell is.



Samsung CRG5 [+]

Ez utóbbiak sorát erősíti a közelmúltban bemutatott CRG5 sorozat, amely hatalmas képfrissítési rátával büszkélkedhet, és a cég állítása szerint pazar képet produkál. Rövid ideig nálunk vendégeskedett egy példány, így saját szemünkkel győződhettünk meg róla, hogy a szép szavakból mi igaz.

Remek dizájn

Akadnak olyan monitorok, amelyeknél a gyártók már a dizájnnal is igyekszenek kihangsúlyozni, hogy gamer termékről van szó, ezért különlegesen tekert talpat pakolnak rá, spoilereket aggatnak a hátuljára vagy jól megszórják RGB LED-ekkel. A Samsungnál azonban ezúttal más irányt választottak: bár elsősorban játékosoknak szánt modell, a CRG5 mégis szolid külsővel bír, nyoma sincs az említett harsány vonásoknak. A márka más termékeiről ismerős, határozott vonalvezetésű Y alakú talp kellően masszív, és jól is néz ki. A káva vékony, és mivel egy síkban vannak a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan, ami szintén jót tesz a megjelenésnek.



[+]

A kijelző ívelt, görbületének mértéke 1500R, azaz olyan, mintha egy 1500 milliméter sugarú körből lenne kimetszve, ezzel pedig a hajlítás merészebb, mint amit a legtöbb ilyen típusú eszköznél megszokhattunk. A képernyő magassága nem módosítható és a forgatására sincs lehetőség, dönteni viszont lehet előre 2, hátra 15 fokban. A falra felakasztható a VESA-kompatibilis konzol segítségével, viszot pivot módban nem használható. A ki- és bemenetek a szokásoknak megfelelően a hátlapon kaptak helyet, található itt két HDMI 2.0, valamint egy DisplayPort 1.2 és egy 3,5 mm analóg audió (fejhallgató) csatlakozó is.



[+]

Főbb paraméterek Monitor típusa Samsung CRG5 (LC27RG50FQUXEN) Technológia VA, G-Sync, 240 Hz Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes Kijelző mérete 27 hüvelyk (68,5 cm), 16:9 képarányú, ívelt Felbontás 1920x1080 (81,59 ppi) Válaszidő 20 ms (g2g) - 4 ms (g2g) Kontrasztarány kb. 3300:1 Fényerő 300 cd/m² Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték) Megjelenített színek száma 16,7 millió Színtérlefedettség 99,8% sRGB Extrák Célkereszt, szemkímélő mód, magyar nyelvű grafikus kezelőfelület Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió Teljesítményfelvétel 35,2 watt, külső tápegység Gyártó honlapja www.samsung.hu Termék honlapja Samsung CRG5 Fogyasztói ár 110 000 forint Garancia 24 hónap

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!