Kipróbáltuk a Samsung új 8K tévéjét, okos otthonát és hangrendszerét

Tévé: fókuszban a QLED és a 8K

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghívta a Samsung hazai képviselete a Prohardver stábját egy exkluzív találkozóra, hogy főhadiszállásukon próbálhassunk ki néhány új terméket, illetve hogy megosszanak vélünk némi információt a vállalat rövidtávú terveivel kapcsolatban.



A Samsung 2019-ben is kiemelt figyelmet fordít a televíziós szegmensre, hiszen idén is rengeteg új sorozattal lépnek színre, amelyekkel a lehető legszélesebb vásárlói réteget próbálják meg lefedni. Kínálatukban továbbra is fontos szerepet kapnak a felsőkategóriás modellek, viszont a cég továbbra sem adja be a derekát, és nem hajlandó nyitni az OLED képalkotási technológia felé. Ehelyett még mindig a QLED-ben látják a fantáziát, és gőzerővel fejlesztik a kvantumpontos LED LCD eljárást, tehát drágább, nagyobb tudású modelljeik erre a megoldásra épülnek.

A vállalat meg van győződve arról, hogy a 8K felbontásé a jövő, és óriási energiákat mozgósítottak annak érdekében, hogy az ilyen típusú készülékek piacán vezető szerepet tölthessenek be. Ennek köszönhetően léphetett színre igen korán, még tavaly a cég működőképes, kiskereskedelmi forgalmazásra is érett 8K televízióval, amit teszteltünk is korábban. Sőt, míg a nagy vetélytársak csak valamikor a jövőben dobják piacra első 8K tévéjüket, aközben a Samsung addig üti a vasat, amíg meleg, hiszen már a boltokba is küldték második szériájukat, a Q950R típusjelzésű modellek személyében. Ez hazánkban egyelőre 65, 75 és 82 hüvelykes változatban érhető el, és mi ez utóbbi, legnagyobbat nézhettük meg működés közben.

Samsung Q950R működés közben

A készülék tehát a QLED technológiára épül, és FALD típusú háttérvilágítással látták el, aminek lényege, hogy a LED-eket egyrészt rács alakban helyezték el a panel mögött, másrészt pedig több száz egyedileg vezérelhető csoportba osztották őket. Azaz ezen LED csoportok fényereje egyenként szabályozható, vagy akár ki is kapcsolható. A vállalat munkatársaitól azt az információt kaptuk, hogy valamit változtattak a panelen (a pontos részletek titkosak értelemszerűen), aminek köszönhetően minden korábbinál mélyebb a fekete.



Szerencsére nem demó filmeket néztünk rajta, hanem "rendes" (többek között 8K) videókat, beleértve saját tesztfájljainkat is, és játékkal is kipróbálhattuk a készüléket a néhány óra alatt, amíg ott voltunk. A gyakorlati próba során azt tapasztaltuk, hogy tényleg nagyon meggyőző a fekete képtartalmak megjelenítése, és a betekintési szög a tavalyi 8K tévéhez hasonlóan kifejezetten jó. A mozgásmegjelenítésnél sem tapasztaltunk anomáliákat, és a HDR visszaadása is teljesen rendben van. A cég munkatársai egyébként arról tájékoztattak, hogy a Samsung maximálisan figyelembe veszi a játékosok elvárásait is, így a tévé input lagja Játék módban mindössze 14 ms.



A 8K felbontás továbbra is nagyon tetszik nekünk, szerintünk hozzáadott értéket jelent az extrém nagy részletesség. Persze továbbra is nagy probléma, hogy viszonylag kevés az elérhető 8K tartalom, amin a vállalat az AI felskálázásnak nevezett technológia révén próbál segíteni. A mesterséges intelligencia egyébként itt nem magukban a televíziókban kap helyet, hanem távoli számítógépeken fut folyamatosan egy önmagát fejlesztő technológia, amely időről-időre frissítés formájában küldi el a televíziókra munkájának eredményét. Ennek köszönhetően a mostani felskálázási eljárás már jobb, mint a fél évvel ezelőtti. Ez a funkció egyébként működik, hiszen képes feljavítani az alacsonyabb részletességű anyagokat, ám az is tény, hogy a végeredmény csak megközelíteni tudja azt, mint amit a "gyári", valós 8K videóknál látunk.

