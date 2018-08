Razer Nommo Pro – sok hang egy vagyonért

Razer Nommo Pro

A Razer márkáról általában az egérre, esetleg a billentyűzetre asszociálunk, pedig a cég gyárt egy sor egyéb eszközt is – notebookot, okostelefont, headsetet, hangszórót stb. –, a közös jellemző, hogy mindegyiket a játékosoknak ajánlja a cég. Jelen tesztünk alanya, a 2.1-es felépítésű Nommo Pro egy idén januárban bejelentett termék, ami a CES-en mutatkozott be, de csak mostanra jutott el oda a Razer, hogy elérhetővé tegye. Olyan nagyon nem lepődünk meg ezen, az 500 eurós ajánlott ár is jelzi, hogy nem épp tömegtermékről van szó.

Külső

A Nommo Pro nagy vonalakban az eredeti Nommo dizájnját követi, tehát az uralkodó forma a henger lett. Ennek eredményeképpen a mélynyomó kissé egy irodai szemetesre emlékeztet; lefelé dolgozó hangsugárzója és felfelé néző, a mélyben ráccsal védett reflexnyílása van.



[+]

A szatellitek esetében a kistestvérhez hasonlóan a hangsugárzók hengeres, zárt házba kerültek, fontos különbség azonban, hogy immár kettő van belőlük, a magas hangoknak ugyanis külön dómsugárzók jutottak, az egész egység pedig enyhén felfelé néz azért, hogy a monitor két oldalán elhelyezkedve minél inkább a felhasználó irányába szóljanak.



[+]

A csomag tartalmát képezi még egy vezetékes, vaskos korongra emlékeztető távvezérlő is – ezzel a készenléti üzemmódot aktiválhatjuk, választhatunk a bemenetek közöttés persze a hangerőt is állíthatjuk, illetve található rajta egy vonalszintű bemenet és egy fülhallgató-kimenet. A funkciókhoz apró, tűszúrás méretű LED-ek tartoznak, a hangerőt szabályzó gyűrű pedig „végtelenített”, azaz bármeddig forgathatjuk. Mindezeken felül a csomagban egyébként még egy standard optikai hangkábel, illetve egy jack-jack vezeték is helyet kapott.



[+]

A fő csatlakozók természetesen a központi egység szerepét betöltő mélysugárzóra kerültek: itt találunk egy USB portot, az optikai digitális bemenetet, illetve a szatellitek és a távvezérlő konnektorait.



[+]

Nem lenne 2018 és nem a Razer egy termékéről beszélnénk, ha nem került volna a hangsugárzókra RGB LED-es világítás, mely a szatellitek talpának alján dolgozik, és természetesen Chroma-kompatibilis is egyben.

