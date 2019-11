Razer Huntsman Tournament Edition billentyűzet: a LAN-partik királya

Bevezetés, külső

Razer termékeket tesztelni nem feltétlenül hálás feladat. Kicsit olyan, mint Apple eszközöket vagy egy BMW-t tesztelni: kétségtelen, hogy alig találunk bennük hibát, viszont az árazásuk legtöbbször irreális a hasonló tudású, de kevésbé ismert logóval ellátott kategóriatársakkal szemben. Ráadásul talán a Razer volt az egyik első olyan gyártó, amelyik „gamer” jelzővel illetett eszközöket kínált az átlagnál jóval magasabb áron, így mindig is létezett némi előítélet azokkal szemben, akik tőlük válogattak maguknak perifériákat.



Korábbi, BlackWidow Elite-et vizsgáló tesztünk értékelésénél is a vételár volt a leginkább kifogásolható tényező, mikor pedig megláttuk jelen cikkünk alanyának, a szeptemberben bemutatott Huntsman Tournament Edition-nek az árcéduláját, ismét elkapott minket egy kis szorongás, és csak remélni tudtuk, hogy ez indokolt, és tényleg ennyire minőségi termékkel lesz dolgunk.

Razer Huntsman Tournament Edition

Az elmúlt néhány teszt alkalmával nálunk járt mechanikus billentyűzetekkel ellentétben a Huntsman TE kábel nélkül 692 grammos tömegével kifejezetten könnyűnek érződik, ami nem is csoda, hiszen egyrészt mérete kisebb a megszokottnál, másrészt legtöbb eleme – egyébként jó minőségű – műanyagból készült. A plasztik alkotórészek között felüdülés némi alumíniumot is megtapogatni, ebből az anyagból készült ugyanis a billentyűzet fedlapja, melyből lebegő hatást keltve emelkednek ki a doubleshot gyártástechnológiával készült PBT gombkupakok.



A kereszt alakú pöckökre felülő kupakok tehát két külön alkatrészből kerültek összeszerelésre, így jóval tartósabbak, mint az alacsonyabb árkategóriákban megszokott, mártásos technikával festett társaik, hiszen nincs felvitt festék, ami idővel kifényesedhetne, és a karakterek is „örökre” megmaradnak, ugyanis ezek gravírozás útján kerültek a gombokra. Külön piros pontot érdemel a gamer billentyűzetek esetében nem túl gyakori, szabványos méretű gombokból álló alsó sor, aminek köszönhetően semmi akadálya annak, hogy már meglévő, esetleg egyedi mintázatú kupakjainkat használjuk.



A 360 x 140 milliméteres alapterület egy teljes méretű klaviatúra esetében kicsinek tűnik, de ha figyelembe vesszük, hogy egy TKL kialakítású, vagyis numerikus padot nélkülöző példányról van szó, máris érthetővé válnak a méretek. A 88 billentyűt felvonultató beviteli eszközön nemhogy extra, multimédiavezérlésre vagy makróra használható gombokat, de még a szükségesnél nagyobb túlnyúlást sem találunk, ennek oka pedig a modellnévből is sejthető módon a hordozhatóságra törekvés, hogy akár versenyekre vagy egyéb helyekre is könnyedén magunkkal tudjuk vinni.



A 180 centis, szövetborítású, két végén A és C típusú USB csatlakozóval ellátott vezeték lecsatlakoztathatósága is ezt a célt szolgálja, továbbá ez a billentyűzet egyetlen tartozéka, csuklótámaszról vagy a mechanikus billentyűzeteknél általában meglévő gomkiszedő szerszámról, ne adj' isten extra kupakokról ne is álmodjunk kicsomagolás közben!



A klaviatúra oldalain semmi különöset nem találunk, mindössze egy USB Type-C port lapul a felső él bal sarkában, aminek érdekessége, hogy extra síneket kapott, ezzel is megelőzve a csatlakozó idő előtti megtörését és elhasználódását.



Az asztal felőli oldal már jóval gazdagabbnak tűnik, ám ez csak a „For Gamers. By Gamers.” szlogen ezerszám elszórt másolata miatt érződik így, egyébként a például a sorozatszámot és a típusmegjelölést is magán viselő címkén kívül csak négy gumitappancsot és a kétszer két darab műanyaglábat találjuk itt. Ezek 6, illetve 9 fokos szögben döntik meg a Huntsman TE-t, segítségükkel az alapállásban 19 milliméter magasságban lévő felső él 26 vagy 33 mm magasra kerül.



