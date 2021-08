MSI Oculux NXG253R: gamer monitor óriási képfrissítési rátával

MSI Oculux NXG253R

Az MSI 2020 őszén jelentette be, hogy színre lép egy kifejezetten esportra szánt, játékosok igényeihez szabott csúcsmonitorral. Ez az MSI Oculux NXG253R, amely azóta a boltokba került, sőt hazánkba (és tesztlaborunkba is) megérkezett.



A teszt során azt vizsgáltuk, hogy tényleg működnek-e a gamer funkciók, illetve, hogy milyen a képminőség, tehát például a színpontosság, a színtérlefedettség vagy a homogenitás, valamint megnéztük, hogy milyen extrákat kínál a kijelző.

Gamer külső

A készüléken látszik, hogy a játékosokat célozták meg vele, hiszen a hátlap dizájnos, még egy MSI sárkányt is pakoltak rá, ráadásul középtájt elhelyeztek egy LED csíkot, amely halvány derengéssel hívja fel magára a figyelmet a sötétben. Érdekes, hogy ennek a színét nem tudtuk megváltoztatni, így csak "NVIDIA zöldben" világít, utalva a termék G-Sync támogatására.



A képernyő asztallaptól való magassága 13 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 45 fokban forgatható, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható. A talp a tapasztalataink szerint kellően stabilan tart, a készülék nem csúszkál, nem lehet véletlenül felborítani. A talpra egyébként nincs is feltétlenül szükség, hiszen a képernyő egy szabványos (100 x 100 mm) VESA konzol révén a falra is felakasztható. A hátulján található két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.4, valamint fejhallgató-csatlakozó, illetve oldalt három USB 3.2 és egy USB uplink port.

Főbb paraméterek Monitor típusa MSI Oculux NXG253R Technológia 10 bites (8 bit + FRC) IPS LED LCD (48-360 Hz), NVIDIA G-Sync Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes Kijelző mérete 24,5 hüvelyk (62,23 cm), 16:9 képarányú, sík Felbontás Full HD (89,91 ppi) Válaszidő 1 ms (g2g) Kontrasztarány kb. 1100:1 Fényerő 455,5 cd/m² Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték) Megjelenített színek száma 1,07 milliárd Színtérlefedettség 96,6% sRGB Extrák Célkereszt, időzítő, kékfényvédelem Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 3 db USB 3.2, USB uplink, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó Teljesítményfelvétel 23,5 watt, külső tápegység Gyártó honlapja www.msi.com Termék honlapja MSI Oculux NXG253R Fogyasztói ár kb. 270 000 forint Garancia 24 hónap

