LG SK9500: a világ legjobb nanocellás LED LCD tévéje?

Bár az LG minden másnál több figyelmet fordít az OLED képalkotási eljárásra, és gyakorlatilag egymaga tartja életben azt, de nem engedte el a hagyományos LED LCD készülékeket sem. E területen is nagy kínálattal bírnak, amely az olcsó, belépőszintű daraboktól a felsőkategóriás, drágább modellekig terjed. Sőt, ebben a szegmensben is rendelkeznek olyan egyedi fejlesztéssel, ami senki másnál nem található meg, ez pedig az úgynevezett Nano Cell technológia, amely a prémium osztályú, úgynevezett Super UHD készülékekbe került be.



Ezek egyik jeles képviselője az SK9500 széria, amely a plafont képviseli az LG választékának eme szekciójában, és mivel más jelenleg még nem árul ilyen tévét (a Philips idén fogja bevezetni az első ilyen termékeit), így tehát papíron jelenleg ez a világ legjobb nanocellás készüléke. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen látható és mérhető eredményekkel jár a Nano Cell technológia alkalmazása, illetve persze arra is, hogy hogy működik az okostévérendszer, milyen a kezelése és hogyan szól a hangrendszer.

Jól bevált dizájn

Az LG ezúttal is a már bevált, korábbi LCD televízióknál megismert dizájnvonal mellett tette le a voksát. Ennek egyik legfeltűnőbb eleme a félkör alakú, merev nyakkal egybeépített talp, amely a képernyő forgatására sajnos nem ad módot. A kicsit bronzos árnyalatú fényezés egyébként tökéletesen harmonizál a készülékház oldalán végigfutó fémcsíkkal, amit egyébként három részre osztottak, ilyet sem láttunk még eddig, és ez is azt bizonyítja, hogy lehet újat mutatni a tévédizájnban még 2019-ben is. A készülék az úgynevezett keret nélküli irányzatba tartozik, azaz a keskeny, mindössze egy centiméter vastag káva egy síkban van a kijelzővel, és így kikapcsolt állapotban láthatatlan. Az összhatás egyébként rendben van, a kis részletek is stimmelnek, van saját stílusa a készüléknek, ami nekünk kifejezetten tetszett.



A vállalat továbbra is kitart a hagyományos megoldás mellett, így a ki- és bemeneteket nem száműzi egy külső dobozba, hanem a hátlapon helyezi el azokat. Így található itt négy darab HDMI 2.0 (az egyik ARC támogatású), három USB 2.0, illetve egy-egy Ethernet, analóg audió és digitális audió csatlakozó.



Főbb paraméterek LG 55SK9500PLA Panel Nano Cell IPS LCD panel Háttérvilágítás Full Array Dimming Pro (Direct-LED) Képernyőméret 55 hüvelyk (139 cm) Maximális felbontás Ultra HD (4K, 3840x2160) Maximális fényerő 700 cd/m² 24p lejátszás Támogatott Képbeállítások Eco, Élénk, Eredeti, HDR Hatás, ISF Sötét Szoba, ISF Világos Szoba, Játék, Sport, Színház, Technicolor Szakértői Beállítás Hangbeállítások Eredeti, Síznház, Tiszta Hang III, Sport, Zene, Játék Hangrendszer 40 watt, 2.2 csatornás Beépített digitális tunerek DVB-T2/DVB-C/DVB-S2 Interfész 4 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, optikai digitális audió, analóg audió, Ethernet, CI+ slot Extrák Nanocellás technológia, webOS 4.0 smart platform, médialejátszó, műsorok rögzítése külső merevlemezre, Magic Remote mozgásérzékelős távirányító, beépített kislexikon, netes tartalmak elérése, zeneszámok szövegének megjelenítése, nagyítás, Wi-Fi, Bluetooth támogatás, galéria, Miracast Teljesítményfelvétel 89,1 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt Méret Talppal: 122,9 x 77,9 x 25,6 cm

Talp nélkül: 122,9 x 7,8 x 6,3 cm Tömeg Talppal: 19,2 kg

Talp nélkül: 17,8 kg Gyártó honlapja www.lg.hu Termék honlapja LG 55SK9500PLA Fogyasztói ár 400 000 forint

