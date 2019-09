HDR600 minősítésű, ultraszéles 4K LG monitor a tesztpadon

LG 34WK95U

Az LG az első cégek között volt, aki meglátta a fantáziát az úgynevezett ultrawide, azaz a szokásosnál szélesebb, 21:9 képarányú megjelenítőkben. És mivel a felhasználók kedvezően fogadták ezeket a kijelzőket, az elmúlt időszakban egyre több ilyen modellel lépett színre a vállalat.



LG 34WK95U [+]

Közéjük tartozik az 34WK95U típusjelzésű monitor is, amelynek egy példánya egy rövid nyaralás erejéig hozzánk is eljutott. Az előzetes információk alapján úgy tűnt, hogy a modellt a gyártó nem elsősorban játékra szánja, hanem inkább multimédiás tartalmakhoz, illetve munkára. A terv az volt, hogy kiderítsük, hogy ez pontosan mit is takar, így elsősorban a kép minőségét vizsgáltuk, de mellette természetesen vetettünk egy pillantást a kezelésre, és belefüleltünk az integrált hangrendszer teljesítményébe is.

Dizájn: nincs újdonság

Az LG 34WK95U esetében alkalmazott formai elemekkel már jó pár alkalommal találkozhattunk korábban, így a külseje különösebb izgalmakat nem tartogat. A sík kialakítású képernyő éjfekete kávája természetesen a trendeknek megfelelően kellően vékony, és színében jól passzol a fémes nyakhoz, illetve a félkör alakú talphoz. A monitor a szabványos VESA csatlakozók segítségével falra is akasztható, pivot módban nem használható.



[+]

A képernyő magasságán 11 centimétert változtathatunk, a dönthetőség -5 és 15 fok, jobbra és balra viszont nem lehet elforgatni. A hátlap közepén két-két HDMI 2.0 és USB 3.0, illetve egy-egy USB 3.0 uplink, USB Type-C/Thunderbolt, DisplayPort 1.4 és 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó kapott helyet. A kijelző aljának a közepére, kényelmesen elérhető helyre építették a gyártó más termékeinél már korábban megismert mini joystickot, amelynek segítségével a grafikus kezelőfelületen lehet navigálni.



[+]

Főbb paraméterek Monitor típusa LG 34WK95U Technológia IPS (40-60 Hz) Háttérvilágítás típusa WLED, nem PWM-es Kijelző mérete 34 hüvelyk, 21:9 képarányú, sík Felbontás 5120x2160 pixel (163,4 ppi) Válaszidő 5 ms (g2g) Input lag 12,5 ms Kontrasztarány kb. 1500:1 Fényerő 450 cd/m² (HDR módban elérhető maximum: 750 cd/m²) Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat) Megjelenített színek száma 1,07 milliárd Színtérlefedettség 143,7% sRGB Extrák OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, hangszóró Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 3.0, USB 3.0 uplink, USB Type-C/Thunderbolt, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió Teljesítményfelvétel 75 watt, készenléti módban: 0,3 watt, belső tápegység Gyártó honlapja www.lg.hu Termék honlapja LG 34WK95U Fogyasztói ár kb. 350 000 forint Garancia 3 év

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!