Lenovo IdeaPad S540 notebook: energiatakarékos AMD?

Bevezető, dizájn

A Lenovo termékpalettáján az IdeaPad széria a mindennapi felhasználókat célzó gépeket tartalmazza, a most piacra lépett S540 pedig ezen belül is azoknak készült, akik egy elegánsabb és erősebb notebookot keresnek. A családban 15 és 14 hüvelykes modelleket is vannak, a most tesztelt S540-14API, mint számozásából is látható, utóbbiak közé tartozik, tehát inkább a hordozhatóságot helyezi az előtérbe, de azért nem viszi ezt túlzásba – ennek negatívumát az 1,52 kg-os tömegben, pozitívumát pedig a viszonylag jó minőségű hangsugárzókban és viszonylag széles csatlakozókínálatban találjuk meg. A bemutatásra kerülő példány ráadásul még egy extra érdekességet is hordoz: teljes egészében AMD alapokra építkezik, mutatva, hogy már nem csak az ár/teljesítmény, de a fogyasztás/teljesítmény arányban is az Intel processzorok nyakában lihegnek a Ryzenek.

Külső

Az említett, mindennapi embereket célzó tervezés az IdeaPad dizájnján látható a legjobban: a cég közismert és etalonnak is tekintett üzleti ThinkPadjeihez képest feltűnőbb, fiatalosabb gépet foghatunk kezünkbe az S540 személyében. A szerkezetből jórészt hiányoznak is az enterprise vonal extra tartósságot biztosító megoldásai – le a kalappal a mérnökök előtt viszont, hogy ezek elhagyását úgy oldották meg, hogy ebből szinte semmit sem érezni! A hordozhatóság, mint említettük, csak közepesen fontos szerepet kapott: az 1,5 kg-os tömeg még úgy is soknak tűnik, hogy 50 Wh-s akkumulátort kapunk, de a 323 x 227 x 16 mm-es méretek sem rekordközeliek.



[+]

A gépház maga jórészt alumíniumból áll, és ezzel kellemes szilárdságot és minőségérzetet kölcsönöz az S540-nek. A burkolat három színben is elérhető, ezek fantázianeve örvénykék, réz és ásványszürke – kis fáradtsággal kitalálható, hogy sötétebb kékes, enyhén rózsaszínes pezsgő, illetve fémes, közepes szürke az, amelyek közül választhatunk. A kijelzőt egyetlen, széles zsanér tartja, kifejezetten erősen, mozgatásához általában két kézre van szükség. A zsanér alatt bújik meg a szellőzőnyílás is – az itt távozó levegő pedig a gépház alján keresztül érkezik. Maga a kijelző a divatnak megfelelő, vékony keretet kapott, jó hír, hogy a webkamera ezzel együtt is a felső kávába került. Extra kiegészítőként itt egy működését jelző LED-et és egy mechanikus lezárót is találunk, amivel fizikailag is megakadályozhatjuk, hogy bárki a webkamerán keresztül kémkedjen utánunk.



[+]

A billentyűzet jobb és bal oldalán található rácsok a hangszórókat rejtik. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a felhasználó felé irányított hangsugárzóknak köszönhetően a hangminőség meglepően jó, hátránya viszont, hogy a billentyűzetnek a lehetségesnél valamivel kisebb hely áll rendelkezésre.



[+]



[+]

Ha megfordítjuk a gépházat, látható, hogy az IdeaPad S540 nem kínál bővítést megkönnyítő ajtókat – azonban a burkolat 10 csavar kioldása után könnyedén eltávolítható, így ebből a szempontból komolyabb akadálya nincs a gépfejlesztésnek. Mondjuk az már más kérdés, hogy mit lehet bővíteni: amihez erről az oldalról hozzáférünk, az az M.2-s SSD, míg a RAM első 4 GB-ja az alaplapra forrasztva, a második 4 GB pedig egy fém fedél alá rejtett foglalatban díszeleg.



[+]

A gép oldalain kellemes csatlakozókínálat vár bennünket: balra hangcsatlakozó, Type-C konnektor, HDMI kivezetés és a töltőcsatlakozó sorakozik, jobbra pedig két Type-A USB port és egy SD kártyaolvasó található. Az USB kivezetések közül a Type-C 10 Gbps-ot kínál, a Type-A változatok pedig 5 Gbps sávszélességűek.

