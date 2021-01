Corsair 5000D ház: légáramlás mindenáron

Bevezető, külső

A Corsair a CES-en jelentette be számítógépház-kínálatának legújabb darabját, az 5000D-t, melyből készül fekete, fehér, hálós előlappal (Airflow) és tömör előlappal szerelt változat is. Mi most a hagyományőrző fekete, háló nélküli verziót próbáltuk ki – érzésünk szerint ez az összeállítás az, ami a legjobban passzol a letisztult, kissé szögletes vonalvezetésű külsőhöz. Aki RGB-ben gondolkozik, az választhatja majd az 5000-es széria másik darabját, az iCUE 5000X RGB változatot is, persze némi felárral és minden oldalon edzett üveg burkolattal.

Ha megnézzük a gyártó jelenlegi termékpalettáját, akkor az 5000D-re tekinthetünk a 4000D nagyobb testvéreként is, ugyanis számos, ott látott megoldás és dizájnelem visszaköszön rajta, csak épp mindenből kicsit több van: több háttértár rögzíthető, nagyobb a belső tér és így tovább.

Dizájn

Miditoronyhoz mérten az 5000D egyáltalán nem kicsi, 520 x 245 x 520 mm-es mérete már sejteti, hogy akár E-ATX lapokat is képes elnyelni. Külsejét elég jellegzetessé teszik az előlap és a fedlap kipattintható betétei és az ezek mellett található, ujjnyi széles szellőzőnyílások, melyek biztosítják, hogy a ventilátorok – melykre ugyan nem látunk rá, de – nem lesznek lefojtva a legcsekélyebb mértékben sem.



[+]

A ház vizsgálatát fentről indítva rögtön a csatlakozó- és gombsorba botlunk. Itt egy kisebb reset és egy, a HDD- és üzemi állapotot is jelző LED-et tartalmazó bekapcsológomb fogja közre a két Type-A és egy Type-C konnektort, illetve a kombinált analóg hangportot. A Type-C kapcsán örömmel látjuk, hogy nem egy Type-A helyére szuszakolták ezt be, hanem már eredetileg is a megfelelő kivágást készítették el a gyárban.

[+]

A felső részt patentos rögzítésű takarólemez fedi, mely alatt egy méretes, mágneses rögzítésű szűrővel védett üreg tárul fel – ide kerülhet radiátor és/vagy több ventilátor is, melyeket aztán el is tüntethetünk a szemünk elöl.

[+]

Az előlapot vizsgálva nagyon hasonló a helyzet: itt ugyanilyen módon rögzített takarólemezt és egy kivehető szűrőt találunk, ezek mögött pedig a több ventilátor és méretes radiátor felfogatását biztosító elemet. Az eddigiek közös tulajdonsága, hogy híján vannak mindenféle csicsának, a fedlapon egy alig látható Corsair felirat, az előlapon pedig a logó árulja csak el, hogy honnan is származik házunk.

[+]

Az oldallapokat illetően a bal oldali edzett üveg, körben sötétítéssel. Ezt, illetve a jobb oldalit is a már megismert, patentos rögzítőszemek tartják a helyükön, de itt persze két-két, kézzel oldható csavart is kapunk. Ezek a csavarok „Corsair-sárga” műanyagalátétet kaptak. A jobb oldali lemez egyébként három ventilátor számára elegendő kivágással rendelkezik, és ezt a részt megfejelték szűrővel is, amit mágnes tart a helyén – rezgéscsökkentő, hangelnyelő lemez azonban nem került rá.



[+]



[+]

A gépház alja nem tartogat meglepetéseket: a tápegységet egy rövidebb, hátrafelé könnyen kihúzható szűrő védi, míg hátul az árat figyelembe véve elvárható, 7+2 bővítőkártyás kialakítást látjuk, egy 12 cm-es ventilátor számára kialakított hellyel, mely némi függőleges állítási lehetőséget is kínál, hogy a CPU-hűtő hatékonyságát maximalizálhassuk.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!