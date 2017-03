Bevezetés, külső

A Be Quiet! számítógépházak három termékcsaládja közül az idén januárban bejelentett Pure Base képviseli a belépőszintet. Tulajdonképpen egyelőre nincs is értelme családról beszélni, hiszen kizárólag a 600-as modellből áll a sorozat, igaz, ez ablakos és ablak nélküli változatban is elérhető és több színben – mi az ablak nélküli feketét próbáltuk ki.



A minőségi számítógépházak általában meglehetősen drágák; például a korábban tesztelt Dark Base Pro 900 70 ezer forint feletti árával biztos, hogy nem lesz egy tucattermék, ezért is érdekes látni, hogy mit tud ugyanez a gyártó kihozni 27 ezer forintból, vannak ugyanis olyan jellemzők, amelyeken nem jó, ha spórolnak: ilyen a szerelhetőség, a megfelelő szellőzés vagy a stabilitás.

Külső

A nem különösebben izgalmas kartondobozt kibontva egy fekete, visszafogott dizájnú házat találunk, amely lábaival együtt 492 x 220 x 470 mm-es, tehát minden nehézség nélkül elhelyezhető egy íróasztal alatt. A lábak masszívak, a ház nem billeg, itt nem érhető tetten kínos, spórolásra utaló jel. Anyagát tekintve feketére festett acéllal van dolgunk, az előlap, illetve a tetőpanel (amely magasságában állítható, de erre még visszatérünk) igényes kinézetű műanyagból készül, a belül vékony szivaccsal burkolt oldalfalak precízen illeszkednek, a kézzel is szerelhető csavarok pedig „helyükön maradó” kivitelűek.



A Be Quiet! házai nem tartoznak az extravagáns dizájnú termékek közé, és a Pure Base 600-at is csak az előlap jellegzetes formája menti meg a teljes szögletességtől, színes betétek híján azonban ez sem annyira szembetűnő (a fekete-ezüst kombináció ennél kicsit feltűnőbb, az ablakos verzióból pedig létezik narancsszínű betéttel szerelt is).



Az előlap tetején egy HDD/SSD-aktivitást jelző LED, egy süllyesztett reset gomb, a ventilátorok fordulatszámát szabályzó háromállású kapcsoló, két USB 3.0 port és a 3,5 mm-es hangcsatlakozók kaptak helyet. Itt van a méretes bekapcsológomb is, ami határozottan kattan, és általánosságban is elmondható valamennyi kapcsolóról, hogy igényesek, a portok illesztései is szépek. Tovább folytatva ház körüli sétánkat, az előlapon van még két kipattintható lemez 5,25”-es meghajtók telepítésére.



Az oldalpaneleken és a hátlapon nincs semmi érdekes, a ház felső részén pedig egy három állásba pattintható műanyag betétet találunk, amely alapesetben a ház síkjába simul és szinte teljesen el is zárja a levegő útját. Végezetül a gép alján egy kihúzható szűrőt találunk, ez védi a tápegységet az alulról felszívható szöszöktől.



