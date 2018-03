Arctic Freezer 33 TR – hűtő HEDT-re felkészítve

Bevezető, külső

Teljesen mindegy, melyik gyártó melyik verziójáról van szó, a HEDT platformoknál mindig komoly kihívást jelent a megfelelő hűtés biztosítása, és nemcsak azért, mert a processzorok által termelt hőmennyiség nagyobb a megszokottnál, hanem azért is, mert szinte biztos, hogy a felhasználók előbb-utóbb a túlhajtás fegyveréhez nyúlnak, tovább növelve a hűtő által elszállítandó hőenergiát.



Ez a kihívás az AMD Threadripper esetében is jelen van, azzal a nehezítéssel, hogy az új, nagyméretű hőelosztó kupak miatt a hűtéssel foglalkozó cégeknek még át is kell tervezni a processzorral érintkező felületet – ez pedig olyasmi, amit a költségek minimalizálásában érdekelt vállalkozások nem mindegyike hajlandó meglépni. Ennek köszönhető, hogy egyelőre alig találni a piacon olyan megoldást, amely dedikáltan a Threadripperhez készült, és nem csak a TR4 foglalathoz illeszkedő rögzítésben különbözik a korábbi megoldásoktól.

A tesztünkben szereplő Arctic Freezer 33 TR hűtő elvileg a kifejezetten TR-hez készült megoldások közé tartozik, azzal a csavarral, hogy a gyártó igyekezett megőrizni a korábbi Intel HEDT platformokkal és az AM4-gyel való kompatibilitást is – a kérdés tehát az, hogy mire képes egy ilyen öszvér megoldás. Ennek vizsgálata során etalonként felhasználtuk a korábban tesztelt Fractal Design Celsius S36 kompakt vízhűtést is, mégpedig azért, mert a Threadripper CPU-k dobozában a tartozékok között egy speciális, az Asetek gyártotta hűtőblokkokkal kompatibilis rögzítés is lapul, így több korábbi vízhűtőrendszer minden további nélkül átépíthető a TR4-re is – ez azonban a hűtőblokk talpának méretét még nem változtatja meg, tehát a hőelvonás nem lesz ideális.

A tesztelt hűtő az idén tavasszal bemutatkozott Freezer 33 család tagja, és legfontosabb ismérveit tekintve nem is különbözik azoktól. Ezt az alapot négy darab, 6 mm átmérőjű, feketére színezett hővezető cső adja, amelyek 49 darab, szintén fekete színű alumínium bordán osztják el a hőt. A csövek hajlításakor az Arctic igyekezett odafigyelni arra, hogy a ventilátorból érkező légáramlás kúp alakot vesz fel, ezért a csövek a gyárilag felszerelt ventilátor felől nézve egyre szélesedő ívet kaptak. Mindez persze leginkább a marketinganyagokban hangzik jól, a bordára ugyanis egy második ventilátor is felszerelhető, ami rögtön megváltoztatja majd az áramlás jellemzőit.



Az oldalt összeérő, így zárt csatornákat képező alumíniumlemezek egyébként 124 x 46 mm-esek, a bordázat magassága pedig 108 mm, tehát viszonylag sűrű, nagy ellenállású egységről van szó. Az Arctic különösebb trükköket, speciális hajlítást, recéket stb. nem vetett be, a legfelső lemez közepén kialakított légterelő is inkább csak dekorácó.



Hűtőnk legérdekesebb része persze nem annyira a bordázat, inkább a talp, amely a szériánál megszokott módon egyszerűen a hővezető csövek ellapításával és marógépen történő átalakításával jön létre. Ennek megfelelően a felületet réz alkotja, amelyen nagyon finoman felismerhető a forgácsoló szerszám nyoma. Fontos eltérés viszont a standard hűtőkhöz képest, hogy a CPU-val érintkező felület mérete 52 x 30 mm, azaz jobban illeszkedik a Threadripper 67,8 x 51 mm-es kupakjához.



A bordához járó, fekete-fehér vagy fekete-piros színben pompázó ventilátor a cég BioniX F120 nevű egysége, hidrodinamikus csapágyazással és háromfázisú BLDC motorral. A PWM vezérléssel rendelkező egység 200-1800 rpm közötti fordulatszámon dolgozhat, a kettő helyett három fázis miatt azonban ezt az alaplapi érzékelők hibásan, 1,5-tel beszorozva jelzik ki. Mindenesetre maximális fordulatszámon 69 cfm (117 m³/h) térfogatáramra számíthatunk a 120 x 120 x 27 mm-es méretekkel rendelkező egységtől.

