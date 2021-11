Jeges patak csordogál: Alpenföhn kompakt vízhűtés

Bevezetés, dizájn

A nagy cégeknél külön részleg foglalkozik azzal, hogy termékeik minden nyelven jól hangzó, megjegyezhető és vevőcsalogató neveket kapjanak (az más kérdés, hogy ez nem mindig sikerül minden nyelven). Na, az Alpenföhnnél ez a részleg nevezte el tesztalanyunkat a leírva ijesztő, de magyar ajakkal is problémamentesen kimondható Gletscherwassernek (ami németül gleccservizet jelent). Persze egy ilyen eszköznél nem a név a lényeg, hanem a teljesítmény – mi is inkább ezzel foglalkoztunk!

Külső és kiegészítők

A híres tuningmesterrel, der8auerrel együttműködésben készülő Gletscherwasser hűtő többféle felszereltségben is elérhető: van belőle 240, 280, illetve 360 mm-es modell, létezik fehérben és feketében, illetve a 240 és a 360 mm-es fekete modell High Speed változatban is megvásárolható – ez annyit jelent, hogy a ventilátorok legnagyobb névleges fordulatszáma 1600 helyett 2200 rpm. Tesztünkre a 360 mm-es, fekete színű standard változat érkezett.



[+]

Egy kompakt vízhűtés esetén a dizájnról általában nem sokat lehet értekezni, és itt sincsenek nagyon egyedi megoldások, egy klasszikus, három ventilátoros radiátort kapunk, melyhez 465 mm hosszú, szövetburkolatú csövekkel csatlakozik a hűtőblokk. Utóbbinál a csatlakozók elforgathatók, így könnyebb a csövezés feszítése nélkül megoldani a beszerelést. A légáramlásról három Wing Boost 3 ARGB 12 cm-es ventilátor gondoskodik, ezek 11 lapáttal rendelkeznek és gumis rezgéscsillapítással ellátott füleket kaptak.



[+]

A blokk talpának kivitele igényes, a felület kellő mértékben sima, és görbülete is "rendben van", más szóval lapja sík, nem homorú vagy domború.



[+]

Mint arra a ventilátorok neve is utal és a trendekből is következik, gleccservizünket ARGB világítással is ellátták. Jutott ebből a három ventilátorra és a hűtőblokk tetejére is, ráadásul az utóbbi helyen a testre szabhatóságot is megoldották, annak felső gyűrűje ugyanis letekerhető, a középső, kör alakú lemez pedig cserélhető.



[+]



[+]

A dobozban – a blokkra gyárilag felszerelt példány mellett – négy ilyen korongot találunk, de nincs akadálya annak sem, hogy egy 3D nyomtató, esetleg némi nyomdai segítség birtokában magunk gyártsunk efféléket, hiszen a gyártó az ehhez szükséges dokumentációt is elérhetővé teszi.



[+]

A fények vezérlésénél az Alpenföhn egész bőkezű: vízhűtésünkhöz egyrészt mellékel egy távirányítós kontrollert, másrészt pár adapterkábelt, amelyek lehetővé teszik az ASUS vagy a Gigabyte használta ARGB-s rendszerekkel történő integrációt. Világításból jutott a hűtőblokk tetejére, illetve a ventilátorok lapátkereket körülvevő gyűrűjére is.



[+]

Nem ennyire látványos, de a kiegészítők közé tartozik egy igényes Alpenföhn „matrica” és a hővezető paszta is. Utóbbit azért emelnénk ki, mert a Thermal Grizzly Hydronaut márkájú pasztáját kapjuk egy lapátkával, ezzel pedig több platformváltást is ki tudunk majd húzni.

